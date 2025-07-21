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العالم العربي

الصحة الإسرائيلية تنقل معدات طبية لمستشفى السويداء

الصحة الإسرائيلية تنقل معدات طبية لمستشفى السويداء
مسلحون في مدينة السويداء السوريةالمصدر: (أ ف ب)
فريد كمال
فريد كمال
21 يوليو 2025، 11:43 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها نقلت، ليل الأحد، معدات طبية لعلاج الإصابات وأدوية منقذة للحياة إلى مستشفى السويداء جنوبي سوريا. 

ووفق تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، جاءت هذه الخطوة عقب ورود تقارير عن أضرار جسيمة لحقت بالمستشفى، وذلك لتقديم المساعدة للجرحى في موقع الحادث. 

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ونُقلت المعدات والأدوية الطبية إلى المستشفى من قِبل مسؤولي الأمن والجيش الإسرائيلي.

وتعتزم وزارة الصحة في تل أبيب نقل معدات وأدوية طبية إضافية إلى مستشفى السويداء على دفعات متتالية.

ويأتي ذلك وسط هدوء حذر في  السويداء عقب أسبوع دامٍ شهدته المحافظة ذات الغالبية الدرزية، حيث شهدت اشتباكات عنيفة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

وأعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، مساء أمس الأحد، عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف كافة حيز التنفيذ في محافظة السويداء.

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