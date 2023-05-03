آخر تطورات الأحداث في السودان.. تغطية مستمرة

مارتين غريفيث: تحدثت اليوم مع البرهان وحميدتي وطلبت منهما ضمانات بشأن سلامة وحماية وصول المساعدات.

غريفيث: على البرهان وحميدتي أن يعملا على فرض احترام هذه الضمانات الإنسانية.

غريفيث: جمعنا 200 مليون دولار لمساعدة السودانيين وسنحتاج للمزيد بالنظر لتطورات الوضع هناك.