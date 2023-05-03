آخر تطورات الأحداث في السودان.. تغطية مستمرة

مارتين غريفيث: تحدثت اليوم مع البرهان وحميدتي وطلبت منهما ضمانات بشأن سلامة وحماية وصول المساعدات.غريفيث: على البرهان وحميدتي أن يعملا على فرض احترام هذه الضمانات الإنسانية.غريفيث: جمعنا 200 مليون دولار لمساعدة السودانيين وسنحتاج للمزيد بالنظر لتطورات الوضع هناك..مبعوث البرهان: قبلنا مبادرة سعودية أمريكية لإجراء محادثات بشأن هدنة في السودان وليس وساطة لحل النزاع.مبعوث البرهان: وفد الجيش لن يلتقي وجها لوجه مع مبعوث قوات الدعم السريع، والتواصل سيكون عبر الوسطاء..الأمم المتحدة: تعرضت ست شاحنات تنقل مساعدات غذائية إلى دارفور للنهب.