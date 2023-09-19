العراق يخلي مقار المعارضة الكردية قرب الحدود الإيرانية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها أخلت المقار التي كان يشغلها عناصر من المعارضة الإيرانية، على الحدود، بناء على اتفاق سابق بهذا الشأن بين طهران وبغداد.

وكانت السلطات العراقية تجري في الآونة الأخيرة محادثات مع طهران بشأن المجموعات الكردية الإيرانية المعارضة المسلحة الموجودة شمال العراق.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك: "بناءً على التزام العراق وإيران ببنود الاتفاق الأمني، تم إخلاء المقار المتواجدة قرب الحدود مع إيران، والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي".

وأضاف البيان أنه تمّ "نقلهم إلى مكان بعيد عن الحدود" ونشر "قوات الحدود الاتحادية في تلك المناطق، وكذلك "نزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين".

وقصفت طهران، العام الماضي، بشكل متكرر، مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية، تتهمها بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي هزّ إيران إثر وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني، في 16 أيلول/سبتمبر 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق.

وحدّدت طهران يوم 19 أيلول/سبتمبر الجاري موعداً نهائياً لإخلاء مقار تلك الأحزاب.