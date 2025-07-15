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العالم العربي

لبنان يوقف 144 سوريا لدخول البلاد بطريقة "غير شرعية"

لبنان يوقف 144 سوريا لدخول البلاد بطريقة "غير شرعية"
سوريون ينزحون إلى لبنانالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 12:50 م

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، توقيف 144 سوريًا وستة لبنانيين بـ "جرائم الدخول غير الشرعي والاتجار بالسلاح"، بحسب "د ب أ".

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 وقال بيان للجيش أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء: "نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في مناطق فالوغا – بعبدا وبقعاتا والسمقانية – الشوف، وأوقفت 144 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، ومواطنا لاعتراضه عمل عناصر الجيش".

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 كما نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت أربعة مواطنين لارتكابهم جرائم الاتجار بالأسلحة، وإطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.

ووفق البيان، سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

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