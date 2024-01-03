التصعيد يقفز بإسرائيل وإيران إلى حرب المواجهات المفتوحة

تكشف عمليات الاغتيال الإسرائيلية عن تصعيد الدولة العبرية ودفعها باتجاه توسيع دائرة الحرب المدمرة في غزة، والدخول في مواجهات مفتوحة بكل الوسائل المتاحة مع إيران وأذرعها في المنطقة، تزامنا مع تصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وفق ما يرى محللون سياسيون.

يمتد الأمر، كما يقول المحللون لـ"إرم نيوز"، إلى التفجيرات التي وقعت، اليوم الأربعاء، في موقع مدفن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في محافظة كرمان بإيران، والتي نتج عنها أكثر من 100 قتيل، معتبرين أن هذا الحدث يحمل رمزية في المكان والزمان (موقع دفن سليماني وذكرى مقتله بنفس هذا اليوم عام 2020)، ويأتي كذلك في سياق الرد على تصريحات أحد قادة الحرس الثوري الذي صرح قبل أيام قليلة بأن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس جاءت انتقاما لمقتل سليماني الذي تم استهدافه في عملية أمريكية إسرائيلية في العراق.

وبشأن "حرب المواجهات المفتوحة"، أوضح المحللون أن "إسرائيل وإيران ستلجآن إلى تنفيذ عمليات انتقامية ضد بعضهما بعضًا في أي مكان وزمان من خلال عمليات غير تقليدية كالتي شهدناها أمس الثلاثاء في بيروت واليوم في إيران"، لافتين في هذا الصدد إلى أن ذلك كله "على حساب الدم الفلسطيني والقضية الفلسطينية بمجملها، وعلى حساب أمن المنطقة برمتها".