بن غفير: ما يجب إرساله إلى غزة هو "القنابل" وليس المساعدات الإنسانية

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قرار زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلاً: "ما كان ينبغي إرساله في هذه المرحلة هو القنابل لتفجيرها، واحتلال القطاع، وتشجيع الهجرة، وكسب الحرب"، وفق تعبيره.

ووصف بن غفير قرار الحكومة الإسرائيلية بأنه "إفلاس أخلاقي"، في ظل استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، على حد قوله.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال بن غفير: "من الإفلاس الأخلاقي أن يُرسل رئيس وزرائنا مساعدات إنسانية إلى هناك، بينما رهائننا لا يزالون في غزة".

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وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، بينما تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية انقسامًا واضحًا بين الدعوات لتكثيف العمليات العسكرية وبين المطالب بإيجاد تسوية تضمن الإفراج عن الأسرى، ووقف إطلاق النار.