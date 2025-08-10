سقوط مُسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان (فيديو)

سقطت مُسيّرة إسرائيلية في بلدة مارون الرأس في قضاء بنت جبيل، التابع لمحافظة النبطية جنوبي لبنان، على ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام مساء اليوم الأحد.

ويوم أمس السبت، أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخص جراء هجوم طائرة مسيرة استهدفت مركبة على الطريق بين قريتي عينات وعطرون جنوبي لبنان.

وقالت إن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت بـ5 صواريخ على بلدة عيناثا جنوبي لبنان مستهدفة سيارة، ما أدى إلى مقتل شخص بحصيلة أولية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الجمعة، اغتيال مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن طائرة تابعة لسلاح الجو قامت في وقت سابق باستهداف وتصفية محمد حمزة شحادة مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" في منطقة عدلون جنوبي لبنان.