ما سبب انسحاب رئيس الوزراء البريطاني المفاجئ من قمة المناخ؟
أثار الخروج المفاجىء لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك" من جلسة قمة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المقام في شرم الشيخ اهتمام الكثيرين، إذ تساءلوا عن سبب مغادرته الجلسه بشكل مفاجىء.
وفي التفاصيل، شارك الصحفي البريطاني المعروف، ليو هيكمان، عبر تويتر مقطع فيديو لانسحاب سوناك من الجلسة، وكتب معلقا: "تم إخراج رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك للتو من منتصف جلسة عن "إطلاق الغابات" خلال COP27، من قبل أحد مساعديه".
وبحسب هيكمان، صعد أحد المساعدين إلى المنصة، وهمس في أذن "سوناك" لأكثر من دقيقة، وهو ما بدا وكأنه نقاش حول ما إذا ما كان على سوناك المغادرة فورا. في البداية لم يغادر المنصة، ولكن عندما اقترب منه مساعد آخر لاقناعه مرة أخرى، نزل عن الكرسي وغادر القاعة مسرعا.
وفي وقت لاحق، شارك محرر سياسي بصحيفة "ذا صن" مقطع الفيديو نفسه، مشيرا إلى أن مصادر من "داوننغ ستريت" أخبرته أن الأمر "ليس كبيرا"، بل مجرد قرار متأخر للقاء وفد ألماني وآخر جنوب أفريقي.
وحتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من "داوننغ ستريت" بشأن مقطع الفيديو.
يذكر أنه تم افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي يشار إليه عادة باسم مؤتمر الأطراف - أو COP27 - في منتجع شرم الشيخ المصري يوم الأحد الماضي.
وفي أول ظهور دولي له منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء، قال سوناك إن الحرب كانت سببًا للتحرك بشكل أسرع في القرارات التي تعالج تغير المناخ. وقال: "يمكننا أن نورث أطفالنا كوكبًا أكثر خضرة ومستقبلًا أكثر ازدهارًا.. هناك حقًا أمل".