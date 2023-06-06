مهتم بالفلسفة والغناء.. من هو رئيس المخابرات التركية الجديد إبراهيم قالن؟
لم يكن تعيين الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، رئيسًا لوكالة الاستخبارات الوطنية، أمرًا مفاجئًا للكثير؛ إذ كثر الحديث في وسائل الإعلام التركية، بعد تشكيلة الحكومة الجديدة عن احتمالية توليه هذا المنصب خلفًا لهاكان فيدان الذي تم تعيينه وزيرًا للخارجية.
ورغم أن الأتراك عرفوا قالن سياسيًا محنكًا وأكاديميًا مخضرمًا، إلا أنه اشتهر أيضًا بأغانيه ومعزوفاته التي لاقت تفاعلًا واسعًا في الأوساط التركية.. فمن هو رئيس المخابرات الجديد، المعروف بحبّه للفلسفة والغناء والعزف؟.
النشأة والتعليم
ولد إبراهيم قالن في منطقة كاديكوي بمدينة إسطنبول عام 1971، وهي واحدة من أهم أحياء المدينة الحيوية التي تتصف بالرقي والبساطة في آن واحد.
يعود قالن لعائلة أصولها من محافظة أرزوم، وقضى معظم طفولته في إسطنبول، حيث أكمل تعليمه الابتدائي والثانوي، ثم تخرج في كلية الآداب من جامعة إسطنبول - قسم التاريخ عام 1992.
قرر لاحقًا مواصلة مساره التعليمي الأكاديمي في ماليزيا، ليحصل على شهادة الماجستير في تخصص الفكر والفلسفة الإسلامية.
وفي عام 2002 انتقل إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على شهادة الدكتوراة في مجال العلوم الإنسانية والفلسفة المقارنة من جامعة "جورج واشنطن"، وكانت أطروحته حول نظرة "الملا صدرا" للوجود وفلسفته للمعرفة.
شغفه بالفلسفة
خلال فترة دراسته للدكتوراة، أجرى دراسات أكاديمية في الفلسفة والفكر الإسلامي، وترجم عدة مقالات وكتب في ذات المجال، كما ساهم في العديد من الأعمال الموسوعية مثل موسوعة ماكميلان للفلسفة وموسوعة الدّين وقاموس أكسفورد للإسلام.
مناصب تقلّدها
· عُين عام 2009 مستشاراً لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، ومسؤولًا عن ملف السياسة الخارجية.
· بعدها بعام شغل منصب المنسّق في هيئة التنسيق الدبلوماسية العامة الملحقة برئاسة الوزراء.
· في عام 2012 عُين مستشارًا مساعدًا لرئيس الوزراء. ومع تولي أردوغان رئاسة الجمهورية، تم تعيينه مساعدًا للسكرتير العام لرئاسة الجمهورية.
· تولى قالن في عام 2014 منصب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، بعد أن منحه أردوغان لقب سفير.
· في 2018 عُين في منصب وكيل مجلس الأمن الرئاسي والسياسة الخارجية ومنصب كبير مستشاري الرئيس.
وعند الحديث عن حزب العدالة والتنمية ومسار قالن فيه، فهو يعتبر من أهم الشخصيات فيه، وقد تدرج في تولي المناصب تباعًا داخل الحزب، وكان أحد أبرز مستشاري أردوغان.
كان قالن مساهمًا في رسم سياسات تركيا الخارجية، من خلال دوره في ملف الاتصالات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد وصفته صحف دولية، إبّان تعيينه الأخير، بأنه الرجل المقرب من أردوغان.
حبّه للفن
ورغم اهتمامه بالسياسة وتقليده مناصب هامّة إلا أن قالن يُظهر اهتمامًا خاصًا بالفن، حيث اشتهر بالعزف على آلة الساز الموسيقية الشعبية التركية والتي تعرف بـ "الباغلما".
وإلى جانب العزف فغالن يجيد غناء المقطوعات الشعبية التقليدية التركية، وقد اشتهرت له عدة مقاطع غنائية من أبرزها مقطع أغنية " لا تحزن أيها القلب" التي أداها مع الفنان يافوز بينغول؛ تخليدًا لذكرى شهداء محاولة الانقلاب، وحظيت بمشاهدات مليونية.
ليس ذلك فحسب، بل قالن يحب لعب كرة السلة والتصوير الفوتوغرافي، ودائمًا ما يشارك عبر حسابه في الانستغرام صورًا احترافية كان قد التقطها.
بعد التعيين
قال قالن بعد بيان تعيينه في منصبه الجديد عبر تغريدة نشرها على تويتر: "أود أن أعرب عن شكري وامتناني للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كلّفني برئاسة وكالة الاستخبارات الوطنية، كما أعرب عن شكري لكل من دعا لي وهنأني، على المهمّة الجديدة، سنواصل العمل من أجل تركيا قوية وآمنة ومستقلة".
المصادر: haber7 & Sondakika & Sabah Gazetesi