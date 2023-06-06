مهتم بالفلسفة والغناء.. من هو رئيس المخابرات التركية الجديد إبراهيم قالن؟

لم يكن تعيين الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، رئيسًا لوكالة الاستخبارات الوطنية، أمرًا مفاجئًا للكثير؛ إذ كثر الحديث في وسائل الإعلام التركية، بعد تشكيلة الحكومة الجديدة عن احتمالية توليه هذا المنصب خلفًا لهاكان فيدان الذي تم تعيينه وزيرًا للخارجية.

ورغم أن الأتراك عرفوا قالن سياسيًا محنكًا وأكاديميًا مخضرمًا، إلا أنه اشتهر أيضًا بأغانيه ومعزوفاته التي لاقت تفاعلًا واسعًا في الأوساط التركية.. فمن هو رئيس المخابرات الجديد، المعروف بحبّه للفلسفة والغناء والعزف؟.