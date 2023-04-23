سكان الخرطوم يتأهبون لـ"المعركة الكبيرة"

ينذر تسابق الدول إلى إجلاء رعاياها، بمرحلة مقبلة من التصعيد والعنف في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع تضاؤل الآمال بشأن التهدئة، وغياب المؤشرات على أن أيا من الطرفين يستطيع تحقيق نصر سريع في المواجهات.

ويبدو أن سكان الخرطوم يستشعرون هذا الخطر.

وقالت ساكنة في حي كافوري بمدينة الخرطوم بحري لرويترز إن إمدادات المياه والكهرباء مقطوعة منذ أسبوع، وأفادت بوقوع ضربات جوية متكررة.

وأضافت "نتأهب للمعركة الكبيرة. نشعر بالرعب مما سيحدث".

وقالت في رسالة لاحقة "لقد بدأت".

وقال مواطن آخر يدعى محمد صديق من حي شمبات في مدينة الخرطوم بحري "مررنا بساعات من الرعب عندما وقعت اشتباكات وإطلاق نار بين الجيش وقوات الدعم السريع داخل الحي، والرصاص في كل مكان".