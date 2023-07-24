كوريا الشمالية تستقبل "الغواصة الأمريكية" بإطلاق صاروخين في البحر

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في البحر قبالة ساحلها الشرقي مساء اليوم الاثنين بعد ساعات من وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية.

كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا قد يكون باليستيا. ونقلت وسائل إعلام يابانية عن مصدر بالحكومة قوله إن عدة صواريخ ربما أُطلقت.كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية، بأن بيونغ يانغ أطلقت صاروخًا قد يكون باليستيًّا.

وذكرت وكالة "يونهاب"، بأن عملية الإطلاق جاءت بعد يومين من إطلاق عدة صواريخ "كروز" نحو البحر الأصفر، وبعد 5 أيام من إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي.