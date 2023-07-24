كوريا الشمالية تستقبل "الغواصة الأمريكية" بإطلاق صاروخين في البحر
قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في البحر قبالة ساحلها الشرقي مساء اليوم الاثنين بعد ساعات من وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية.
كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا قد يكون باليستيا. ونقلت وسائل إعلام يابانية عن مصدر بالحكومة قوله إن عدة صواريخ ربما أُطلقت.كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية، بأن بيونغ يانغ أطلقت صاروخًا قد يكون باليستيًّا.
وذكرت وكالة "يونهاب"، بأن عملية الإطلاق جاءت بعد يومين من إطلاق عدة صواريخ "كروز" نحو البحر الأصفر، وبعد 5 أيام من إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي.
وفي وقت سابق، قالت كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت غواصة مزوّدة بأسلحة نووية إلى مرفأ في كوريا الجنوبية، قد تنطبق عليها شروط استخدام الأسلحة النووية.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانج سون نام، توعد أيضًا بأن "تقمع" بلاده جميع محاولات الولايات المتحدة وحلفائها لاستخدام الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وبدء الحرب، بحسب تعبيره.
وانتقد الوزير في بيان، دخول غواصة نووية إستراتيجية أمريكية من طراز "أوهايو" إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية، واصفا إياها بأنها "أول نشر لأسلحة نووية إستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية منذ أكثر من 40 عامًا وحرب نووية صريحة ومباشرة".
ومن المقرر أن يجتمع قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في آب/أغسطس، لتعزيز تعاونهم في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة.