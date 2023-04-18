المغرب يعلن اكتمال التخطيط لتمرين "الأسد الأفريقي 2023"

أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية انعقاد الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين "الأسد الأفريقي 2023"، التي تعد من أهم وأضخم المناورات العسكرية في المنطقة وتشارك فيها الولايات المتحدة وعدد الدول الغربية.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة المغربية إنه خلال هذا الاجتماع، "انكب ممثلو القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة للولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على طرق تنفيذ مختلف الأنشطة المرتقبة في إطار الدورة 19 من تمرين الأسد الأفريقي".



وأوضح البيان أن النسخة 19 "من هذا الحدث المهم ستعرف مشاركة نحو 6 آلاف جندي من 20 بلداً أفريقياً ودولياً، بما فيها المغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 27 بلداً مراقباً".



وأشار البيان إلى أن هذه العمليات المشتركة والمناورات، تهدف بشكل أساسي إلى تطوير قابلية التشغيل البيني، وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات.

ومن المقرر تنفيذ المناورات في الفترة من 22 مايو المقبل إلى 16 يونيو (حزيران) 2023.