بوتين يزور خيرسون ولوغانسك الأوكرانيتين

وأضاف الكرملين في بيان أن بوتين استمع لتقارير من كبار القادة.

وأظهر شريط فيديو نشره الكرملين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء ، زيارة بوتين لمركز قيادة القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية.

وأظهر أن بوتين يتلقى تقارير من كبار الضباط العسكريين، ثم انتقل بطائرة هليكوبتر إلى مقر الحرس الوطني الروسي في منطقة لوغانسك لسماع تقارير عن الوضع هناك.