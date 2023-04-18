بوتين يزور خيرسون ولوغانسك الأوكرانيتين
قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار مقرات عسكرية في منطقتي خيرسون ولوغانسك الأوكرانيتين اللتين تسيطر روسيا على أجزاء منهما.
وحضر بوتين اجتماعا للقيادة العسكرية في منطقة خيرسون استمع خلاله لتقارير من كبار قادة القوات المحمولة جوا ومجموعة "دنيبر" العسكرية وضباط كبار آخرين حول الوضع في منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين أعلنت موسكو أنهما جزء من روسيا.
وأضاف الكرملين في بيان أن بوتين استمع لتقارير من كبار القادة.
وأظهر شريط فيديو نشره الكرملين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء ، زيارة بوتين لمركز قيادة القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية.
وأظهر أن بوتين يتلقى تقارير من كبار الضباط العسكريين، ثم انتقل بطائرة هليكوبتر إلى مقر الحرس الوطني الروسي في منطقة لوغانسك لسماع تقارير عن الوضع هناك.