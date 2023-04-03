مسؤول إيراني: الرئيس قبل دعوة الملك سلمان لزيارة السعودية

كشف محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أنه قبل دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لزيارة الرياض، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

وقال مخبر وفقا للوكالة إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "دعا الرئيس وتم قبول دعوته".

وكان نائب رئيس الأركان للشؤون السياسية للرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، قال في وقت سابق إن العاهل السعودي بعث برسالة دعوة إلى رئيسي لزيارة المملكة، بعد استئناف العلاقات الثنائية رسميا بين البلدين.