منظومة غزة الصحية تترنح تحت القصف الإسرائيلي

يتزايد عدد المستشفيات التي تخرج عن الخدمة في المناطق التي يتقدم فيها الجيش الإسرائيلي برياً في قطاع غزة، إذ تتعرض للقصف المباشر أو الاقتحام أو تضرر محيطها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، الخميس، إن "الواقع الصحي مؤلم وكارثي، إذ تعمّد الاحتلال خلال الأشهر الثلاثة من الحرب خنق المنظومة الصحية والتسبب بانهيارها".

وأضاف أن "تدمير المنظومة الصحية تم عبر منع الإمدادات للمستشفيات والمراكز الصحية وتعمّد قطع الكهرباء والمياه عنها، والاستهداف المركز لنحو 150 منشأة صحية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل 326 من الطواقم الطبية في مستشفيات قطاع غزة، وإصابة 400 آخرين، وتدمير121 سيارة إسعاف.