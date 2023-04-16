سقوط هندي من بين عشرات القتلى والجرحى في السودان

أكدت السفارة الهندية مقتل مواطن هندي يعمل في السودان وسط الاشتباكات الجارية في البلاد بين الجيش وقوات "الدعم السريع" والتي أودت بعشرات القتلى ومئات المصابين.

ونشرت السفارة الهندية في السودان في تغريدة على تويتر، بأن المواطن الهندي، ألبرت أوغستين، الذي يعمل لدى مجموعة استثمارية تسمى "دال " في السودان قد توفي متأثراً بإصابته برصاصة طائشة اخترقت جسده أمس السبت.

وأفادت الصحيفة أيضا بأن السفارة على اتصال مع الأسرة والسلطات الطبية لاتخاذ مزيد من الترتيبات.

وهذا أول مواطن أجنبي يتم الإعلان عن سقوطه ضحية للاشتباكات الجارية في السودان.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 56 على الأقل قتلوا وأصيب 595 بينها إصابات لعسكريين منذ اندلاع المواجهات يوم السبت.

وأضافت أن العشرات من العسكريين قتلوا أيضا، وذلك دون أن تذكر عددا محددا بسبب قلة المعلومات المباشرة من العديد من المستشفيات التي نقل إليها هؤلاء الضحايا.

وقالت اللجنة في وقت سابق إنها سجلت وفيات في مطار الخرطوم وفي مدينة أم درمان القريبة وأيضا في مدن نيالا والأبيض والفاشر غربي الخرطوم.