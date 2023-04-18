بلينكن يهاتف حميدتي والبرهان ويعبر لهما عن "قلقه البالغ"

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عبر عن "قلقه البالغ" إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين في السودان في اتصالين منفصلين مع قائد القوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف المسؤول أن بلينكن شدد على مسؤولية كل من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي عن ضمان سلامة غير المسلحين بما يشمل الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن بلينكن حث الجانبين على الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

ولاحقا أكد حمدتي أنه ناقش مع بلينكن "القضايا الملحة".

وأضاف حميدتي في تغريدة على تويتر "سنجري اتصالا آخر لمواصلة الحوار والعمل يدا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا".

ولم يتم الكشف عن مكان تواجد حميدتي منذ يوم السبت عندما اندلع القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقال كل من طرفي الصراع في السودان إنه حقق مكاسب أمس الاثنين بينما استمر انقطاع الكهرباء والمياه في العاصمة الخرطوم بسبب العنف، وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان إن الجانبين لم يبديا أي استعداد للتفاوض.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس إن القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل 185 شخصا وإصابة أكثر من 1800 وسط ضربات جوية واشتباكات في العاصمة ومخاوف من امتداد الصراع إلى جميع أنحاء البلاد.