أفواج هائلة من الفنزويليين تتدفق على المكسيك لأجل "الحلم الأمريكي"

ازداد تدفق المهاجرين الفنزويليين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للمكسيك، بهدف الوصول إلى الولايات المتحدة، بنسبة 150% في العام 2022، وفق ما ذكرته صحيفة "الناشونال" الفنزويلية.

وقالت الصحيفة نقلًا عن زعيم المنظمة المؤيدة للمهاجرين في ولاية تشياباس جنوب شرق المكسيك، إن هذه النسبة استمرت بالارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال مدير مركز الكرامة الإنسانية، لويس ري غارسيا فيلاجران، إن المهاجرين الفنزويليين بدأوا في الوصول إلى المكسيك، منذ العام 2017، ومنذ ذلك العام ازداد وصولهم إلى الأراضي المكسيكية واستمر.

وأشار فيلاجران، وفق الصحيفة، إلى أنه قبل زيادة أعداد الفنزويليين، احتل المهاجرون من دول أمريكا الوسطى المراكز الأولى، إلا أن الأمور تغيرت، خلال السنوات الأخيرة، مبينًا أنه يقدَّر - بشكل غير رسمي - أن حوالي 20 ألف فنزويلي وصلوا إلى المكسيك، في أول 3 شهور من عام 2023، أي أكثر بأربع مرات من ذات الفترة من العام الماضي.