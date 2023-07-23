أفواج هائلة من الفنزويليين تتدفق على المكسيك لأجل "الحلم الأمريكي"
ازداد تدفق المهاجرين الفنزويليين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للمكسيك، بهدف الوصول إلى الولايات المتحدة، بنسبة 150% في العام 2022، وفق ما ذكرته صحيفة "الناشونال" الفنزويلية.
وقالت الصحيفة نقلًا عن زعيم المنظمة المؤيدة للمهاجرين في ولاية تشياباس جنوب شرق المكسيك، إن هذه النسبة استمرت بالارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال مدير مركز الكرامة الإنسانية، لويس ري غارسيا فيلاجران، إن المهاجرين الفنزويليين بدأوا في الوصول إلى المكسيك، منذ العام 2017، ومنذ ذلك العام ازداد وصولهم إلى الأراضي المكسيكية واستمر.
وأشار فيلاجران، وفق الصحيفة، إلى أنه قبل زيادة أعداد الفنزويليين، احتل المهاجرون من دول أمريكا الوسطى المراكز الأولى، إلا أن الأمور تغيرت، خلال السنوات الأخيرة، مبينًا أنه يقدَّر - بشكل غير رسمي - أن حوالي 20 ألف فنزويلي وصلوا إلى المكسيك، في أول 3 شهور من عام 2023، أي أكثر بأربع مرات من ذات الفترة من العام الماضي.
من جهتها، قالت اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين (كومار) التابعة لوزارة الداخلية، في 11 يوليو / تموز، إن حوالي 3511 مهاجرًا فنزويليًا طلبوا اللجوء في البلاد، خلال النصف الأول من عام 2023.
وأفادت كومار بأنه سُجل 74646 طلبًا للاجئين في النصف الأول من عام 2023، متوقعًا وصول الرقم إلى 150 ألف حالة في نهاية العام.
وقالت مديرة ملجأ " تودو بور إيلوس"، لورنزا أوبديا رييس، إن ما بين 100-150 مهاجرًا فنزويليًا يصلون إلى الملجأ كل يوم، عبروا من غواتيمالا إلى مدينة تاباتشولا، حيث يمكث الناس ليوم واحد ويغادرون بنية الوصول إلى الحدود الشمالية.
من جهتها، قالت الناشطة المكسيكية (إيفي) إن الجغرافيا المكسيكية بأكملها مليئة بالمهاجرين الفنزويليين الذين يتسولون في الشوارع، ومن بينهم العديد من النساء اللواتي يكرسن أنفسهن لخدمة الجنس.
المصدر: صحيفة "الناشونال" الفنزويلية