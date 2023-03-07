هل يؤثر انتماء قليجدار أوغلو للطائفة العلوية على حظوظه أمام أردوغان؟

صُدمت الأوساط السياسة في تركيا العام الماضي بتصريح علني نادر من نائب في حزب الخير المعارض اعتبر فيه أن انتماء زعيم المعارضة الرئيسي كمال قليجدار أوغلو للطائفة العلوية يؤثر على حظوظه كمرشح للرئاسة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتمتع بقاعدة دعم قوية في أوساط المتدينين والمحافظين.

ما صرح به حينذاك النائب من أنقرة إبراهيم خليل أورال، أثار ردود فعل واسعة بما في ذلك من حزبه الذي أحاله إلى مجلس الانضباط.

لكن ما ذكره أورال يثير الكثير من التساؤلات في بلد غالبية سكانه من الطائفة السنية.

ورغم الطابع العلماني للدولة إلا أن مثل هذه الحساسيات يبقى لها بحسب محللين تأثير كبير خاصة في أوساط المحافظين.