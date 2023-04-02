أنباء عن إغلاق لبنان مكاتب قناتي "المسيرة والساحات" الحوثيتين

تداول ناشطون ووسائل إعلامية يمنية أنباء عن إغلاق قناتي المسيرة والساحات الحوثيتين اللتين كانتا تبثان من لبنان خلال السنوات الماضية.

ووفق المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن السلطات اللبنانية طلبت من القناتين إغلاق مكاتبها في بيروت، وأعطت مهلة زمنية لذلك وقد شارفت على الانتهاء.

وقال ناشطون إن قناة الساحات الفضائية استكملت إغلاق مكتبها بشكل نهائي وغادر آخر العاملين من طاقمها الإداري والإعلامي.

أما قناة المسيرة التي تعتبر الناطق الإعلامي الرسمي باسم الحوثيين فبدأت بحسب المصادر ذاتها تقليص عملها وموظفيها في لبنان ولم يتبق سوى عدد قليل من العاملين، ويتوقع أن يتم إغلاق مكتب القناة بشكل نهائي خلال المهلة المحددة والمتبقى لها نحو أسبوع.

وحتى الآن لم يصدر تأكيد رسمي لهذه الأنباء.

وظلت الحكومة اليمنية، على مدى السنوات الماضية تطالب الحكومة اللبنانية، بإغلاق بث القناتين، معتبرة أن استضافتهما تخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية.