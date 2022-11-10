وفاة حميدي دهام الجربا شيخ قبيلة "شمَّر" في سوريا

من جانبها، نعت "الإدارة الذاتية الكردية" في شمال شرق سوريا، الراحل عبر بيان جاء فيه: "تنعي الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة وفاة الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة وشيخ مشايخ الشمر الشيخ حميدي دهام الهادي".

ومن المقرر أن يصل جثمان الراحل من أربيل في إقليم كردستان إلى قريته في سوريا يوم غدٍ الجمعة، حيث سيكون في استقبال الجثمان حشد من أبناء قبيلة شمر، وقبائل عربية أخرى، إلى جانب شخصيات اعتبارية من الكُرد ومختلف مكونات المنطقة، عند معبر "سيمالكا - بيشخابور"، وهو معبر حدودي بين سوريا وكردستان العراق.

يذكر أن الراحل عاش لسنوات في إقليم كردستان العراق قبل اندلاع الحرب في سوريا، ويعتبر من أبرز الشيوخ الذين تحالفوا مع الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وتسلَم مناصب قيادية في الإدارة الذاتية، حيث تم انتخابه حاكما لإقليم الجزيرة قبل عدة سنوات.

والشيخ حميدي من مواليد قرية "تلو علو" في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، ويمتلك الراحل ثروة كبيرة وأراضٍ زراعية خصبة شاسعة، كما عُرف بمحافظته على الكثير من العادات والتقاليد القبلية في مقر إقامته في قريته (تل علو) بالقرب من بلدة اليعربية (تل كوجر) المحاذية للحدود السورية العراقية.

وتمتد قبيلة شمَّر العربية العريقة على جانبي الحدود بين سوريا والعراق، إضافة إلى تواجدها الكبير في دول الخليج العربي.