سيناتور أمريكي يغرد بعد اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان
غرد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، واصفا لقاءه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالاجتماع الـ"مثمر للغاية".
وكتب غراهام على "تويتر": "أجريت للتو اجتماعا مثمرا وصريحا مع ولي العهد السعودي وفريقه القيادي. الفرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية حقيقية والإصلاحات الجارية في السعودية حقيقية بنفس القدر".
وأضاف: "أتطلع للعمل مع الإدارة (الأمريكية) والجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الارتقاء بالعلاقات الأمريكية السعودية إلى المستوى التالي، الأمر الذي سيعود بنفع اقتصادي هائل على كلا البلدين وسيساهم بتحقيق الاستقرار المطلوب بشدة في هذه المنطقة المضطربة".