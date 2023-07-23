اجتماع عسكري أردني سوري لبحث مكافحة تهريب المخدرات

وبحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

وكان الأردن وسوريا قد اتفقا على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى سوريا بتاريخ 3 تموز يوليو الجاري.

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، أكدا في السابق أن تهريب المخدرات عبر سوريا إلى الأردن خطر حقيقي يتصاعد، ولا بد من التعاون على مواجهته، وأن الأردن سيستمر بالقيام بكل ما يلزم لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر.