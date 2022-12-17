دعا للتصويت بكثافة.. قيس سعيد للتونسيين: هذه فرصتكم التاريخية فلا تفوتوها

حث الرئيس التونسي قيس سعيد التونسيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية، التي بدأ التصويت فيها اليوم السبت، معتبراً أنها "فرصة تاريخية للتغيير ولا يجب تفويتها".

وقال سعيد بعد الإدلاء بصوته: "هذه فرصتكم التاريخية فلا تفوتوها، حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية"، وتابع: "سنصنع تاريخاً جديداً لتونس".

ووصف الرئيس التونسي التصويت بأنه "يوم تاريخي بكل المقاييس وبالرغم من كل العقبات"، مؤكدا أن "طريقة الاقتراع السابقة بائدة، والتجارب أثبتت ذلك"، وفق تعبيره.

وشدد سعيد على أنه يجب "على مجلس النواب القادم العمل على تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية".