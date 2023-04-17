التحالف العربي يبادر بإطلاق سراح 104 أسرى حوثيين

أطلقت قوات التحالف العربي، الاثنين، سراح 104 من أسرى الحوثيين، في مبادرة إنسانية من جانب واحد، وذلك بعد يوم من اختتام عملية تبادل الأسرى والمختطفين التي شهدتها اليمن من مختلف الأطراف.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد تركي المالكي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة العربية السعودية والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، للوصول إلى حلّ سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية".

ولفت المالكي إلى أن "الهدف من هذه المبادرة هو حثّ أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وإنهاء هذا الملف انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية ونصوص القانون الدولي".