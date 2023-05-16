روسيا تبني قرية للأمريكيين "المحافظين"

تُخطط روسيا لبناء قرية بالقرب من موسكو للمحافظين الأمريكيين والكنديين الذين يتبنون قيمًا تقليدية، على أن يبدأ بناؤها العام المقبل، وفقًا لما نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن روسيا في خلاف مع الحكومة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبنى قضايا تحظى بتأييد عدد لافت من المحافظين الغربيين، حيث وقع على تشريعات تُقيد حقوق المثليين واستمتع بعلاقة أقرب مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها مع خلفه الديمقراطي في البيت الأبيض.

وتعرض وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة تغطية إيجابية لترامب وغالبًا ما تعرض مقاطع من المعلقين اليمينيين الذين ينتقدون الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك المذيع الأمريكي الشهير "تاكر كارلسون"، الذي تخلت عنه شبكة "فوكس نيوز".