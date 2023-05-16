روسيا تبني قرية للأمريكيين "المحافظين"
تُخطط روسيا لبناء قرية بالقرب من موسكو للمحافظين الأمريكيين والكنديين الذين يتبنون قيمًا تقليدية، على أن يبدأ بناؤها العام المقبل، وفقًا لما نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وعلى الرغم من أن روسيا في خلاف مع الحكومة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبنى قضايا تحظى بتأييد عدد لافت من المحافظين الغربيين، حيث وقع على تشريعات تُقيد حقوق المثليين واستمتع بعلاقة أقرب مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها مع خلفه الديمقراطي في البيت الأبيض.
وتعرض وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة تغطية إيجابية لترامب وغالبًا ما تعرض مقاطع من المعلقين اليمينيين الذين ينتقدون الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك المذيع الأمريكي الشهير "تاكر كارلسون"، الذي تخلت عنه شبكة "فوكس نيوز".
وقال تيمور بيسلانغوروف، وهو شريك لدى شركة "VISTA" للهجرة والتي تساعد المستثمرين الأجانب في الحصول على إقامة وجنسية في روسيا: "نحو 200 عائلة ترغب في الهجرة إلى روسيا لأسباب أيديولوجية وعقائدية".
ولفت إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ليس لديهم صلات بروسيا يرغبون في الانتقال إلى البلاد، بحسب ما نقلت عنه الوكالة.
وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية التي نقلت عنها المجلة الأمريكية، أوضحت على لسان بيسلانغوروف أن الحكومة المحلية في روسيا وافقت على خطة إنشاء هذه القرية، "وأن المجتمع سيتم تمويله من قبل العائلات الأمريكية والكندية القادمة إليه".
أشار بيسلانغوروف إلى انتشار القيم التقدمية كسبب لرغبة الغربيين في الانتقال إلى روسيا، على حد تعبيره.
وأكد للوكالة الروسية، أن الكاثوليك التقليديين من بين العائلات الـ 200 من الولايات المتحدة وكندا الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى القرية الروسية؛ لأنهم "يؤمنون بشدة بنبوءة أن روسيا ستبقى الدولة المسيحية الوحيدة في العالم".
لم يعلن أي مسؤول روسي عن خطط للقرية، ولكن بيسلانغوروف قال إن حكومة موسكو وافقت على المشروع، على حد تعبيره.
في السياق، نقلت وكالة ريا نوفوستي عن بيسلانغوروف قوله: "السبب في هذا الانتقال لهذه العوائل هو الدعاية للقيم الراديكالية: اليوم لديهم 70 جنسًا، ومن يدري ماذا سيحدث بعد ذلك".
من جهته، تهكم الخبير السياسي الأمريكي، جورج عجان، على خبر القرية، قائلاً في تصريحه للمجلة الأمريكية: "هناك الكثير من الأمريكيين الذين اختاروا العيش في الخارج، سواء كان ذلك بدافع البراغماتية أو لأسباب أيديولوجية".
مضيفاً: "من أصل 330 مليونًا، يمكنك على الأرجح أن تملأ مجمعًا صغيرًا في ضواحي موسكو بأمريكيين مهووسين بقصص التحرش والتضحية والإيذاء السخيف، كما أنهم يتجاهلون عمدًا الواقع القاسي للعيش في دولة استبدادية".