دراسة جديدة تعيد "عالم الكارثة" إلى الواجهة

الفيزيائي الأميريكي روبورت أوبرهايمر، يعود للواجهة من جديد، بعد الفيلم الذي يروي قصة حياته بتجربة أطلق عليها "ترينتي"، أجراها عام 1945 في ولاية نيو مسيكو وظهرت تأثيراتها الآن.

فالعلماء في مشروع مانهاتن أرادوا اختبار قنبلتهم الذرية في صحراء نيو مكسيكو، لكنهم لم يعرفوا إلا القليل عن قوة سلاحهم الجديد.

وبعد أعوام من الاختبار، قام فريق من العلماء بوضع جهاز محاكاة لرؤية تأثيرات تفجير أوبرهايمر وزملائه، ليندهشوا بالنتيجة، فقد وصلت الإشعاعات إلى ارتفاع 70 ألف قدم في الغلاف الجوي، في أمر لم يتخيله أي عالم من علماء المشروع القديم أو الجديد.

وقال مؤلفو الدراسة التي لم تراجع بعد من قبل مجلة علمية، إن سحابة اختبار مشروع منهاتن التي تم تطبيق محاكاتها باستخدام أحدث برامج النمذجة وبيانات الطقس التاريخية، أظهرت تأثير الاختبار على 46 ولاية أميركية وكندا والمكسيك، في غضون 10 أيام من التفجير.

وأضافوا أن تداعيات التجارب في الأربعينيات ما تزال موجودة على مواقع في الأرض للآن.

وتهدف الدراسة إلى معرفة أماكن الترسبات الإشعاعية في 93 اختبارا أمريكيا للقنبلة الذرية فوق الأرض، إضافة للمحيط الهادي في المستقبل.

وقد يتمكن العديد من الأشخاص الاستشهاد بالدراسة للحصول على تعويضات من الحكومة الأمريكية بسبب تأثير الإشعاع عليهم.

فقد قلل علماء مشروع مانهاتن من مقدار انتشار تفجير قنبلتهم النووية؛ وعلى رأسهم أب القنبلة أوبنهايمر.

نتائج الدراسة أظهرت ولاية نيومكسيكو كأكثر المتضررين من الاختبار، وسيعمل أعضاء الكونغرس من الولاية على استفادتهم بمشروع ريكا الذي صرف نحو 2.5 مليار دلار كتعويضات عن التأثيرات بالتجارب النووية في الولايات المتحدة والمقرر أن ينتهي في 2024.

وبحسب شهادات تاريخية من المناطق المتأثرة بالاختبار، فقد نزل رماده لأيام على السكان في مساحة تصل إلى 150 ميلا منها، إضافة إلى ولايات تأثرت بصورة أقل.