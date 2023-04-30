مجلس التعاون الخليجي يدعو لوقف كافة أشكال التصعيد في السودان

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إلى تغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري في السودان.

وخلال لقاء جمعه بالمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لدول الجوار والاتحاد الأفريقي السفير دفع الله الحاج علي، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة في الرياض، طالب البديوي بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري كافة بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، عبر بيان، حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات كافة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.

ووفقا للبيان، أشاد البديوي بالدور الإنساني الذي اضطلعت به السعودية ودول المجلس كافة في الأزمة الحالية في السودان، منوها بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، والجهود الدولية والإقليمية كافة بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.