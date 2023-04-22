أمريكا تعتبر أنه "ليس من الآمن" حاليا إجلاء طاقم سفارتها بالخرطوم

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجعل أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالمخاطر.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الخميس أنها بصدد إرسال عسكريين إلى منطقة شرق إفريقيا تحسّباً لاحتمال إجلاء طاقم سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.

لكن المتحدّث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قال إنه "بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار، ليس من الآمن في الوقت الراهن أن تجري الحكومة الأميركية إجلاء منسّقا".

وسعت الخارجية الأميركية إلى جمع الموظفين الأميركيين في مكان واحد في العاصمة السودانية لتوفير حماية أفضل لهم من المعارك ولاستكمال الاستعدادات لعملية إجلاء محتملة.