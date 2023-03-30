أردوغان يغازل الناخبين بفواتير الطاقة

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قدم"هدية جديدة" للأتراك قبل الانتخابات بقراره خفض فواتير الطاقة عن المستهلكين والشركات.

وقال أردوغان أمام البرلمان إن حكومته ستخفض فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات، موضحاً أن أسعار الكهرباء في المباني السكنية والتجارية ستُخفض بنسبة 15% الشهر المقبل، بينما ستحصل المجموعات الصناعية على خصم 20% على فواتير الغاز الطبيعي الخاصة بها.

وفي مغازلة أخرى للأتراك، كانت حكومة أردوغان قد حاولت أوائل العام الجاري تخفيف الضربة الناجمة عن التضخم الجامح بسلسلة من الإجراءات؛ بما في ذلك زيادة بنسبة 55% في الحد الأدنى للأجور، وزيادة معاشات الموظفين العموميين. كما حاولت دعم الليرة بإقرار حسابات مصرفية تحمي من تقلبات أسعار الصرف، وشددت الضوابط على حركة العملات الأجنبية من قبل الشركات.

وقالت الصحيفة إنه بينما تضررت جاذبية أردوغان بسبب الضائقة الاقتصادية، إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية في العديد من الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أنه تلقى دفعة على الساحة الدولية منذ أوائل العام الماضي لقيامه بدور الوسيط بين روسيا والغرب.