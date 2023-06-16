واشنطن: العنف في دارفور "تذكير مشؤوم" بالإبادة الجماعية

نددت واشنطن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، موجهة أصابع الاتهام إلى قوات الدعم السريع، التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أدانت يوم الخميس "بأشد العبارات" ما وصفتها بانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان و"العنف المروع" في السودان خلال الحرب المستمرة منذ شهرين تقريبا في البلاد.

وأوضح المتحدث ماثيو ميلر، في بيان، أن الولايات المتحدة قلقة بشكل خاص من تقارير عن أعمال عنف عرقي ترتكبها قوات الدعم السريع وجماعات مسلحة متحالفة معها في غرب دارفور.