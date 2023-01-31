صحف عالمية: تشاؤم فلسطيني من زيارة بلينكن.. والدعم الغربي لكييف غير مدروس

سلطت أبرز الصحف العالمية الضوء على جولة وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط، التي تهدف إلى احتواء العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين من جهة، ونقل مخاوف البيت الأبيض تجاه الحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى.

يأتي ذلك فيما تحدثت الصحف عن "تشاؤم" فلسطيني من زيارة المسؤول الأمريكي.

وتناولت الصحف أيضًا تداعيات "الضربة الإسرائيلية" التي استهدفت منشأة عسكرية إيرانية، وسط تقارير تكشف أنها "حققت أهدافها بدقة". في المقابل، حذرت إيران من "حرب محتملة مع الولايات المتحدة".

وفي الحرب الروسية الأوكرانية، ركزت منصات أخرى على مسألة الدعم الغربي لأوكرانيا محذرة من عواقبه الوخيمة على العالم، إذا صعدت روسيا من حدة ردها.

نقاش أمريكي إسرائيلي "متوتر".. و"تشاؤم" فلسطيني

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على كواليس المناقشات التي جرت بين وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، في القدس المحتلة، وذلك خلال زيارة رفيعة المستوى يقوم بها المسؤول الأمريكي إلى المنطقة المضطربة.