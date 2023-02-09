ماسك: تركيا ستعيد تشغيل كامل خدمات تويتر قريبا

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، في تغريدة الأربعاء، إن الحكومة التركية أبلغت الشركة بأنه ستتم إعادة تمكين الوصول الكامل إلى منصة التواصل الاجتماعي في البلاد "قريبا".

وقال مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، الذي يرصد اتصالات الإنترنت في جميع أنحاء العالم، في وقت سابق الأربعاء، إن الوصول إلى تويتر تم تقييده بعد يومين من وقوع زلزال كبير قتل الآلاف في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وكتب ماسك على تويتر: "أبلغت الحكومة التركية تويتر أنه ستتم إعادة تمكين الوصول قريبا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن التوقيت.

وذكر نتبلوكس في وقت سابق أن "بيانات الشبكة في الوقت الفعلي تظهر أن تويتر محظور في تركيا. يتم تطبيق التصفية على مزودي الإنترنت الرئيسيين. ويأتي ذلك مع اعتماد الجمهور على الخدمة في أعقاب سلسلة من الزلازل المميتة".