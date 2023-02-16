محمد بن زايد: بناء جسور التواصل نهج الإمارات الثابت.. وبيت العائلة الإبراهيمية صرح للحوار الحضاري
أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن بناء جسور التواصل نهج الإمارات الثابت، وأن بيت العائلة الإبراهيمية صرح للحوار الحضاري.
وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بناء جسور التواصل والتعايش والتعاون بين الجميع نهج الإمارات الثابت في مسيرتها".
وتابع: "بيت العائلة الإبراهيمية صرح للحوار الحضاري البنّاء ومنصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية".
ويُمثل مشروع "بيت العائلة الإبراهيمية" رمزًا فريدًا للتفاهم المتبادَل والتعايش المتناغم والسلام بين مختلف أبناء الديانات وأصحاب النوايا الحسنة.
ويضم المشروع مسجداً وكنيسةً وكنيساً يهودياً ومركزا تعليمياً، ويُقام على جزيرة السعديات في إمارة أبوظبي.
ويجسِّد تصميم بيت العائلة الإبراهيمية القيَم المشتركة بين اليهودية والمسيحية والإسلام، كمنصةٍ قوية لإلهام التفاهم والقبول بين أصحاب المساعي الطيبة، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للمشروع.