محمد بن زايد: بناء جسور التواصل نهج الإمارات الثابت.. وبيت العائلة الإبراهيمية صرح للحوار الحضاري

ويُمثل مشروع "بيت العائلة الإبراهيمية" رمزًا فريدًا للتفاهم المتبادَل والتعايش المتناغم والسلام بين مختلف أبناء الديانات وأصحاب النوايا الحسنة.

ويضم المشروع مسجداً وكنيسةً وكنيساً يهودياً ومركزا تعليمياً، ويُقام على جزيرة السعديات في إمارة أبوظبي.

ويجسِّد تصميم بيت العائلة الإبراهيمية القيَم المشتركة بين اليهودية والمسيحية والإسلام، كمنصةٍ قوية لإلهام التفاهم والقبول بين أصحاب المساعي الطيبة، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للمشروع.