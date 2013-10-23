واشنطن بوست: البرود الجنسي في اليابان يهدد اقتصاد العالم

واشنطن بوست: البرود الجنسي في الياب...

واشنطن بوست: البرود الجنسي في اليابان يهدد اقتصاد العالم

الصحيفة تقول إن "الناس في اليابان لا يرغبون بالعلاقات العاطفية لدرجة أن وسائل الإعلام في البلاد أصبحت تسمي الظاهرة (سيكوسو شيناي شوكوغن) أو ما يعني متلازمة العزوبة، التي خفضت معدلات الزواج، والإنجاب ، وحتى ممارسة الجنس" .

وأضافت الصحيفة "لكن هذه أكثر من مجرد قصة عن الجنس في اليابان، إنها قصة حول الاقتصاد العالمي. فاليابان هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ووصلة حاسمة في التجارة العالمية، وعامل مهم في الرفاه الاقتصادي لكل العالم".

 

وتتابع الصحيفة "اليابان شريك تجاري بارز للولايات المتحدة والصين والكثير من البلدان الأخرى. والاقتصاد الياباني هو في ورطة خطيرة بما فيه الكفاية.. وأكبر مصدر للمشكلة هي الديمغرافيا.. فالشعب الياباني ليس لديه ما يكفي من الأطفال للحفاظ على اقتصاد سليم.. لأن الناس فقدوا الرغبة في التعارف أو الزواج، بسبب أنهم أصبحوا أقل اهتماما بممارسة الجنس" .

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
اليابان
تاريخ النشر
تاريخ التحديث