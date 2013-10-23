واشنطن بوست: البرود الجنسي في اليابان يهدد اقتصاد العالم

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الصحيفة تقول إن "الناس في اليابان لا يرغبون بالعلاقات العاطفية لدرجة أن وسائل الإعلام في البلاد أصبحت تسمي الظاهرة (سيكوسو شيناي شوكوغن) أو ما يعني متلازمة العزوبة، التي خفضت معدلات الزواج، والإنجاب ، وحتى ممارسة الجنس" .