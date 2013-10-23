واشنطن بوست: البرود الجنسي في اليابان يهدد اقتصاد العالم

وأضافت الصحيفة "لكن هذه أكثر من مجرد قصة عن الجنس في اليابان، إنها قصة حول الاقتصاد العالمي. فاليابان هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ووصلة حاسمة في التجارة العالمية، وعامل مهم في الرفاه الاقتصادي لكل العالم".
وتتابع الصحيفة "اليابان شريك تجاري بارز للولايات المتحدة والصين والكثير من البلدان الأخرى. والاقتصاد الياباني هو في ورطة خطيرة بما فيه الكفاية.. وأكبر مصدر للمشكلة هي الديمغرافيا.. فالشعب الياباني ليس لديه ما يكفي من الأطفال للحفاظ على اقتصاد سليم.. لأن الناس فقدوا الرغبة في التعارف أو الزواج، بسبب أنهم أصبحوا أقل اهتماما بممارسة الجنس" .