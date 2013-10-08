ديلي تلغراف: ابن ابو أنس الليبي يؤكد براءة والده

وقال عبد الله الرقيعي ابن أبو أنس الليبي إن "والده أجبر على مغادرة بريطانيا بسبب مضايقات الشرطة البريطانية له"، موضحا أن "الشرطة كانت تفتش منزله وتصادر الحواسيب والعديد من الأجهزة الالكترونية".

ووصف الرقيعي خلال المقابلة طفولته وكيف قضاها منتقلاً من مكان إلى آخر، من مدرسته الابتدائية في مانشستير إلى أفغانستان حيث أضحى والده مقربا من زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، وهو أمر لا تنكره العائلة بأكملها.

وأضاف أنه "بعد أحداث 11 أيلول /سبتمبر، هربت العائلة إلى إيران، حيث سجنوا لمدة 7 سنوات ونصف"، مشيرا إلى أنهم "عوملوا بقسوة في بداية فترة سجنهم حيث وضعوا في قبو تحت الأرض كما أنهم منعوا من زيارة الأطباء لهم، إلا في حال كون حالتهم خطيرة".