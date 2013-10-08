نيويورك تايمز: هجمات مصر مبرر لمضاعفة الحرب على الإخوان

وأضافت الصحيفة "وقعت ثلاث هجمات جريئة في جميع أنحاء البلاد، منها هجوم بالقرب من قناة السويس أسفر عن مقتل ستة جنود، وانفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل اثنين من ضباط الشرطة وعشرات الجرحى بالقرب من منطقة منتجعات البحر الأحمر".

وتتابع الصحيفة "بعد ثلاثة أشهر من الاطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي، هذه المواجهات هي أحدث دليل على أن الحكومة الجديدة التي عينها الجنرال عبد الفتاح السيسي قد فشلت في تحييد المعارضة الإسلامية حتى بعد اعتقال قياداتها".

وأضافت الصحيفة "بالنسبة للكثيرين في الحكومة، يبدو أن الاحتجاجات والهجمات هي فقط مبرر للتأكيد على ضرورة مضاعفة الحرب ضد جماعة الاخوان المسلمين التي يلقي المسؤولون باللوم بسرعة عليها في الهجمات".