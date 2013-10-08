واشنطن بوست: من هو هدف الغارة الأمريكية في الصومال؟

وأضافت الصحيفة "فشلت محاولة القبض على عبد القادر محمد عبد القادر، المعروف أيضا باسم عكرمة، بعد أن جاء عناصر البحرية في زوارق سريعة ليشاركوا في معركة عنيفة بالاسلحة النارية مع مقاتلي الشباب في بلدة براوة، قبل أن ينسحبوا.. في حين يعتقد أن عكرمة نجا من الهجوم".

وتابعت الصحيفة "يشتبه في أن عكرمة هو مخطط العمليات ويقوم بتجنيد عناصر لحركة الشباب، وهو كذلك شخصية رئيسية في جماعة الهجرة، وهي مجموعة كينية غامضة أصبحت جناح الشباب داخل جارة الصومال في شرق أفريقيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن عكرمة "هو مواطن كيني من أصول صومالية، ويسافر بشكل روتيني بين كينيا والصومال. وقد خطط أو نفذ هجمات كبيرة في كلا البلدين منذ عام 2011 وفقا لمسؤولين في الاستخبارات الكينية، وخبراء الأمن والمحللين الإقليميين".