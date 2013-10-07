إندنبدنت: مذكرات أرملة عبدالناصر.. وحزمة الأوهام

وقال فيسك إن "تحية وصفت زوجها الديكتاتور جمال عبد الناصر في مذكراتها بأنه كان أبا وزوجا محبا ووفي يعتمد عليه"، مشيرا إلى أن ارملة عبد الناصر لم تذكر أو تلمح في مذكراتها أن عبد الناصر علق المشانق لأعدائه الذين حاولوا قتله - الأمر الذي لا يمكن لأي شخص من الإخوان المسلمين نسيانه- كما أن كلمة "تعذيب" لم تذكر في هذه المذكرات.

وأضاف فيسك أنه "خلال قراءته لمذكرات تحية ناصر، تبادر إلى ذهنه زميله المصري الراحل الذي كان يعمل في وكالة أسوشيتد برس علي محمود الذي علقه الحمقى التابعين لعبد الناصر، والذين عملوا على وضع رأسه اولا في وعاء من البراز لجعله يتحدث، متسائلاً: هل يمكن أن تكون تتحدث عن عبد الناصر الذي أعرفه".

وقال فيسك إن مذكرات تحية التي توفيت في عام 1992 منعت من النشر في عهد السادات ومبارك، ووصفها بأنها ليست شيقة.