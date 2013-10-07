لوس أنجلوس تايمز: أوباما يفضل اعتقال المتشددين لا قتلهم

وأضافت الصحيفة "الغارة الأولى كانت في الصومال، لمحاولة اعتقال زعيم حركة الشباب، والثانية كانت اعتقال أبو أنس الليبي، المتهم في تفجير سفارات أمريكية في نيروبي ودار السلام، في طرابلس".

وتابعت الصحيفة "هذا يعني ان القاسم المشترك في الغارات هو عناصر القاعدة أو المرتبطين بها"، مشيرة إلى أن نتائج الغاراتين - القبض الناجح على الليبي والفشل في اعتقال زعيم الشباب - توضح المخاطر والمكافآت المحتملة لوجود قوات على الأرض، بدلا من ضربات الطائرات بلا طيار" .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بالادارة الامريكية قوله إن إدارة أوباما لم تتخل رسميا عن هجمات الطائرات بدون طيار التي تشنها الاستخبارات لصالح استخدام الجيش للقبض على المسلحين المطلوبين، بينما أشار مسؤول آخر، إلى أنه كانت هناك انتقادات بشأن ضربات الطائرات بلا طيار، والرئيس أوباما أعرب عن تفضيله لاعتقال المتشددين، بدلا من قتلهم .