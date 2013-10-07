لوس أنجلوس تايمز: أوباما يفضل اعتقال المتشددين لا قتلهم

لوس أنجلوس تايمز: أوباما يفضل اعتقا...

لوس أنجلوس تايمز: أوباما يفضل اعتقال المتشددين لا قتلهم

الصحيفة تتناول تفاصيل اعتقال أبو أنس الليبي المتهم بارتكاب "أعمال إرهابية"، وتنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قرار إدارة أوباما للقبض على نشطاء تنظيم القاعدة في أفريقيا يعكس تقليص دور هجمات الطائرات بدون طيار، وبروز دور البنتاغون.

وأضافت الصحيفة "الغارة الأولى كانت في الصومال، لمحاولة اعتقال زعيم حركة الشباب، والثانية كانت اعتقال أبو أنس الليبي، المتهم في تفجير سفارات أمريكية في نيروبي ودار السلام، في طرابلس".

 

وتابعت الصحيفة "هذا يعني ان القاسم المشترك في الغارات هو عناصر القاعدة أو المرتبطين بها"، مشيرة إلى أن نتائج الغاراتين - القبض الناجح على الليبي والفشل في اعتقال زعيم الشباب - توضح المخاطر والمكافآت المحتملة لوجود قوات على الأرض، بدلا من ضربات الطائرات بلا طيار" .

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بالادارة الامريكية قوله إن إدارة أوباما لم تتخل رسميا عن هجمات الطائرات بدون طيار التي تشنها الاستخبارات لصالح استخدام الجيش للقبض على المسلحين المطلوبين، بينما أشار مسؤول آخر، إلى أنه كانت هناك انتقادات بشأن ضربات الطائرات بلا طيار، والرئيس أوباما أعرب عن تفضيله لاعتقال المتشددين، بدلا من قتلهم .

 

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