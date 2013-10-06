نيويورك تايمز: قلق في الأردن من "تجذير" لاجئي سوريا

نيويورك تايمز: قلق في الأردن من "تج...

نيويورك تايمز: قلق في الأردن من "تجذير" لاجئي سوريا

نيويورك تايمز تبين أن "الأردن الذي يستضيف نحو 600 ألف لاجئ سوري أصبح مهما بالنسبة للولايات المتحدة كحليف عربي في الشرق الأوسط مع عدم الاستقرار في مصر".

 

 

تركز الصحيفة الأمريكية على أزمة اللاجئين السوريين، وتقول "بالنسبة للأردن، الدولة الصغيرة في الصحراء الأكثر جفافا، فإن الاتجاهات لتحسين المساكن في أكبر مخيم لللاجئين السوريين، قد تكون مقلقة جدا".

 

وتضيف الصحيفة "مع عدم وجود نهاية للحرب المستعرة لمدة 30 شهراً، فإن بعض اللاجئين السوريين على ما يبدو يسوون مساكنهم لفترة طويلة عن طريق إعادة ذكريات حياتهم السابقة، مثل إقامة باحات مرصوفة، أو نوافير مياه مزخرفة".

 

وتتابع الصحيفة "المظاهر لحياة دائمة للاجئين تقلق الأردن بعمق، والذي كان على مدى عقود قد نجا من الهجرات على نطاق واسع، من بينهم اللاجئون العراقيون والفلسطينيون، والتي شكلت تهديدات وجودية لتوازن البلاد الديموغرافي الهش"

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
مصر
الأردن
سوريا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث