نيويورك تايمز: قلق في الأردن من "تجذير" لاجئي سوريا

تركز الصحيفة الأمريكية على أزمة اللاجئين السوريين، وتقول "بالنسبة للأردن، الدولة الصغيرة في الصحراء الأكثر جفافا، فإن الاتجاهات لتحسين المساكن في أكبر مخيم لللاجئين السوريين، قد تكون مقلقة جدا".

وتضيف الصحيفة "مع عدم وجود نهاية للحرب المستعرة لمدة 30 شهراً، فإن بعض اللاجئين السوريين على ما يبدو يسوون مساكنهم لفترة طويلة عن طريق إعادة ذكريات حياتهم السابقة، مثل إقامة باحات مرصوفة، أو نوافير مياه مزخرفة".

وتتابع الصحيفة "المظاهر لحياة دائمة للاجئين تقلق الأردن بعمق، والذي كان على مدى عقود قد نجا من الهجرات على نطاق واسع، من بينهم اللاجئون العراقيون والفلسطينيون، والتي شكلت تهديدات وجودية لتوازن البلاد الديموغرافي الهش"