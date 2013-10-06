إندبندنت: مقتل أحمدي.. وأسرار الموساد وشبكة "ميك"

إندبندنت: مقتل أحمدي.. وأسرار الموس...

إندبندنت: مقتل أحمدي.. وأسرار الموساد وشبكة "ميك"

إندبندنت تقول إن توقيت الحادث الأخير يثير كثيراً من علامات الاستفهام نظراً لأنه جاء عقب زيارة حسن روحاني للأمم المتحدة في خطوة أثارت أصداء متباينة في الغرب وفي إيران".

 تكتب الصحيفة البريطانية مقالاً افتتاحياً عن اغتيال مجتبى أحمدي قائد برنامج الحرب الإلكترونية في إيران، وتعتبر أن مقتله "يأتي استكمالا لسلسلة الاغتيالات المستمرة منذ عام 2007 التي تستهدف شخصيات ترتبط في معظم الأحيان بالبرنامج النووي الإيراني".

 

 

وتابعت الصحيفة "أن اختيار هذا التوقيت قد يؤكد استمرار سيناريو الحرب بالوكالة الذي رسمه التحقيق المطعم بالأدلة الذي أجرته قناة ان بي سي الإخبارية الأمريكية، والذي أكد ضلوع معارضين إيرانيين يتلقون الدعم المالي والتدريب من الموساد الإسرائيلي لتنفيذ عمليات داخل إيران، ضمن ما عرف باسم شبكة ميك".

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