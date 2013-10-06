إندبندنت: مقتل أحمدي.. وأسرار الموساد وشبكة "ميك"

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إندبندنت تقول إن توقيت الحادث الأخير يثير كثيراً من علامات الاستفهام نظراً لأنه جاء عقب زيارة حسن روحاني للأمم المتحدة في خطوة أثارت أصداء متباينة في الغرب وفي إيران".