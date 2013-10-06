الراية القطرية: موقف عربي داعم لمونديال 2022

وتقول الصحيفة إنّه من المؤكد أنّ مثل هذه الحملات الجائرة لن تتوقف وأن منظمة العمل العربية قد أدركت هذه الحقيقة ولذلك أطلقت مبادرة لمساندة قطر أمام هذه الحملات المسعورة والمؤامرات التي تتعرض لها قطر وأن هذه المبادرة قد جاءت في وقتها وهي تشكل بداية لعمل عربي مشترك لمواجهة مثل هذه المؤامرات والتصدي لها باعتبار أن ما يمس قطر يمس جميع العرب وأن اتهام قطر بهضم حقوق العمال الأجانب هو اتهام للعرب جميعاً.

وتضيف أنّ الفيفا أسكت هذه الأصوات الشاذة والحملات الجائرة بقراره تجديد الثقة الدولية في دولة قطر وقدراتها وإمكانياتها على استضافة المونديال وأنّ المطلوب من العرب تكاتف الجهود ودعم مواقف دولة قطر وأن المبادرة التي أطلقتها منظمة العمل العربية يجب أن تشكل البداية لعمل جماعي عربي لمواجهة مثل هذه الحملات.

وتختتم بالقول، إنّ على منظمة العمل الدولية التي ترعى حقوق العمال على مستوى العالم مسؤولية كبيرة في حماية حقوق قطر من هذه الحملات خاصة بعدما أكدت دولة قطر في أكثر من مناسبة أن العمالة الأجنبية فيها تحصل على حقوقها كاملة غير منقوصة ولذلك فإن المطلوب من هذه المنظمة أن تتحرك لحماية دولة عضو فيها ظلت تتعرض لحملات من أقلام جائرة استغلت مزاعم حقوق العمال لتحقيق أغراض سياسية هدفها الأساسي منع قطر من تنظيم مونديال 2022 عبر التشويش عليها بمزاعم تقف وراءها جهات تدرك أنها غير حقيقية.