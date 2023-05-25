روسيا تعلن إغلاق القنصلية السويدية في سان بطرسبرغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إغلاقها القنصلية السويدية في سان بطرسبرغ وطرد خمسة دبلوماسيين، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وفي 25 أبريل الماضي، أعلنت السويد، طردها 5 دبلوماسيين روس لممارستهم "أنشطة لا تتوافق" مع وضعهم الدبلوماسي، وهي خطوة كانت قد توعدت موسكو بأنها سترد عليها.

وقالت الخارجية السويدية في بيانها السابق عندما طردت الدبلوماسيين الروس، إن "خمسة مسؤولين في السفارة الروسية في السويد طُلب منهم مغادرة البلاد؛ بسبب أنشطة غير محددة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".