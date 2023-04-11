الوثائق السرية.. أدلة قد تضيق الخناق على مصدر التسريب

تضييق نطاق التحقيق

وأشار جافيد علي بأن المئات، إن لم يكن الآلاف، من أفراد الجيش والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين الآخرين لديهم التصاريح الأمنية اللازمة للوصول إلى الوثائق السرية.

ولفت المسؤول إلى أن المحققين سيسعون أولاً إلى تحديد الأفراد والموظفين الحكوميين الذين كان لديهم التصاريح اللازمة للوصول إلى الوثائق، كما أنهم سيحددون تلك الوثائق التي يمكن لمجموعة أصغر من الموظفين الاطلاع عليها، والتي تم تسريبها.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيساعد في تضييق نطاق التحقيق وتحديد المشتبه بهم في وقت أسرع.

وأضاف: "هذا الإجراء غير الاحترافي وغير المتقن قد يساعد المحققين في تحديد نقاط منشأ هذه التسريبات من خلال تتبع عناوين بروتوكول الإنترنت (IP addresses) المستخدمة وطوابع التاريخ - والوقت الموجود على الصور الملتقطة".

وقال المسؤول، علاوة على ذلك، سيتم تتبع أي بصمة رقمية يمكن أن يكون المسرب قد تركها قد تمكن وكالات إنفاذ القانون من تتبعه على الإنترنت والتوصل إليه بسهولة".

في حين قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن المحققين سينظرون في الأدلة التي تظهر في هوامش الصور التي يمكن أن تساعد في كشف هوية المسرب.