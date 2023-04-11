الوثائق السرية.. أدلة قد تضيق الخناق على مصدر التسريب
كشف مسؤول أمريكي، أمس الإثنين، عن علامات وأدلة تُركت على الإنترنت، قد تساعد في تحديد المشتبه بهم في قضية تسريب الوثائق الأمريكية السرية، التي أظهر بعضها أن الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من بينهم الرئيس الأوكراني والاستخبارات الإسرائيلية وحتى كوريا الجنوبية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن جافيد علي، وهو مسؤول أمريكي كبير سابق في مكافحة الإرهاب، شغل مناصب استخباراتية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة استخبارات الدفاع ووزارة الأمن الداخلي، قوله: "يبدو أن المواد الاستخباراتية قد تم تصويرها أولاً ثم تم تحميلها عبر الإنترنت".
تضييق نطاق التحقيق
وأشار جافيد علي بأن المئات، إن لم يكن الآلاف، من أفراد الجيش والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين الآخرين لديهم التصاريح الأمنية اللازمة للوصول إلى الوثائق السرية.
ولفت المسؤول إلى أن المحققين سيسعون أولاً إلى تحديد الأفراد والموظفين الحكوميين الذين كان لديهم التصاريح اللازمة للوصول إلى الوثائق، كما أنهم سيحددون تلك الوثائق التي يمكن لمجموعة أصغر من الموظفين الاطلاع عليها، والتي تم تسريبها.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيساعد في تضييق نطاق التحقيق وتحديد المشتبه بهم في وقت أسرع.
وأضاف: "هذا الإجراء غير الاحترافي وغير المتقن قد يساعد المحققين في تحديد نقاط منشأ هذه التسريبات من خلال تتبع عناوين بروتوكول الإنترنت (IP addresses) المستخدمة وطوابع التاريخ - والوقت الموجود على الصور الملتقطة".
وقال المسؤول، علاوة على ذلك، سيتم تتبع أي بصمة رقمية يمكن أن يكون المسرب قد تركها قد تمكن وكالات إنفاذ القانون من تتبعه على الإنترنت والتوصل إليه بسهولة".
في حين قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن المحققين سينظرون في الأدلة التي تظهر في هوامش الصور التي يمكن أن تساعد في كشف هوية المسرب.
واعتبر البنتاغون، أمس الإثنين، أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أمريكية سريّة تتعلّق خصوصا بالغزو الروسي لأوكرانيا، ومعظمها وثائق أصلية على ما يبدو، تشكّل خطراً "جسيما جداً" على الأمن القومي للولايات المتحدة.
ما هذه الوثائق؟
يرتبط كثير من هذه الوثائق بالحرب في أوكرانيا. بعضها يقيّم أوضاع النزاع في مطلع آذار/مارس، بما في ذلك حجم الخسائر الروسية والأوكرانية، بينما يتطرّق بعضها الآخر إلى الوضع على جبهات محدّدة، مثل باخموت.
وتتحدّث الوثائق، من بين مواضيع أخرى، عن دفاعات كييف الجوية الحاسمة لمواجهة الضربات الروسية، وعن المساعدات الدولية للقوات الأوكرانية.
ويبدو أن قسماً من هذه الوثائق يشير أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تتجسس على بعض حلفائها، حيث إن إحدى هذه الوثائق تقول، إنّ قادة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدافعون عن التظاهرات ضدّ الإصلاح المثير للجدل للنظام القضائي في الدولة العبرية.
والأحد، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنّها تعمل على "تقييم صحّة الوثائق المصوّرة المتداولة على الشبكات الاجتماعية"، لكنها أقرت بأنها "تحتوي على ما يبدو على معلومات حساسة وسرية جداً".