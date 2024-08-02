قالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (بي.تي.كيه)، الجمعة، إنه تم حجب منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، دون إبداء أسباب أو تحديد مدة الحجب الذي جعل تطبيق المنصة على الهاتف المحمول غير متاح أيضًا.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، يوم الأربعاء، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس.

وقال ألتون على منصة إكس "إنها رقابة بكل بساطة"، مضيفًا أن منصة "إنستغرام" لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.

ولم تدلِ "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم للمنصة، بأي تعليق بعد، سواء على الحجب أو تصريحات ألتون.

ونشرت الهيئة التركية القرار الصادر في الثاني من أغسطس/ آب على موقعها الإلكتروني.