لماذا عادت المسيرات الإيرانية للهجوم في أوكرانيا بعد توقف مفاجئ؟

لكن هذه الهجمات توقفت فجأة خلال شهر نوفمبر الماضي، ما أثار الكثير من التكهنات خاصة مع غياب المعلومات بشأن معدلات التسليم من إيران، وجرى تداول توقعات بإمكانية أن تكون إمدادات روسيا من من المسيرات قد نفدت.

وإذا كانت المسألة متعلقة بالإمدادات فإن عودة الهجمات تشير إلى أن القوات الروسية حصلت على المزيد من المسيرات أو أنها تتوقع قريبًا استلام شحنة جديدة من إيران.

وهناك فرضية أخرى متداولة نقلها معهد دراسة الحرب، وهو مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أورد الأسبوع الماضي تعليقات مسؤولين أوكرانيين تشير إلى أن المسيرات الإيرانية صنعت من أجل مناخ أكثر دفئًا وجفافًا، ما جعلها ربما تتعرض للتلف وتفشل في الطيران في الظروف الرطبة والمتجمدة في أوكرانيا حيث تعرضت المسيرات الإيرانية لتكون الجليد على أجنحتها أو على أسطح التحكم في الطيران ما عطل قدرتها على الطيران.

لكن يبدو أن المهندسين الروس حلوا هذه المشكلة ونجحوا في تكييفها مع الظروف الجوية، لتعود المسيرات للهجوم بوابل من طراز "شاهد - 136"، تم إطلاقه خلال على مدينة أوديسا الأوكرانية، ليكون هو الأول منذ ثلاثة أسابيع.

لكن ظلت الشكوك تحيط بتوافق المسيرات الإيرانية مع الطقس المتجمد، وهو ما تغير الآن حيث أشارت ناتاليا هومينيوك ، المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، يوم الأحد إلى أن هجمات المسيرات تزامنت مع طقس شديد البرودة.

ففي كييف ، يوم الأربعاء ،كانت درجة الحرارة أقل من درجة التجمد بكثير، عندما هاجمت المسيرات الإيرانية، في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم وعلى نحو أنهى آمال الأوكرانيين بقدرة الطقس البارد على وقف هجمات المسيرات الأوكرانية.