آكسيوس: تشويه سمعة بايدن أفضل للجمهوريين من إجراءات عزله

ويبدو أن مصدر القلق الرئيس للجمهوريين هو توقيت وتداعيات العزل من الناحية السياسية، حيث يشير النائب الجمهوري "نيك لالوتا" من نيويورك، والذي يمثل دائرة انتخابية "متأرجحة" داخل الولاية، إلى أهمية السماح للناخبين بتقرير مصير المرشحين الرئيسين في الانتخابات المقبلة بدلا من اللجوء إلى إجراءات العزل.

ويتردد صدى هذا الإجراء لدى العديد من أعضاء الحزب الجمهوري الآخرين الذين يرون أن عزل بايدن الآن خطوة محفوفة بالمخاطر، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

في الأثناء، رأى الديمقراطيون في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المراقبة في مجلس النواب بخصوص عزل بايدن، فرصة للتهكم على الجمهوريين في ظل المؤشرات على تردد الحزب الجمهوري بالمضي قدمًا في إجراءات العزل.

وذهب النائب "غاريد موسكوفيتش" من فلوريدا، وهو ديمقراطي، إلى حد تحدي رئيس لجنة التحقيق "جيمس كومر"، لتأييد اقتراح عزل بايدن، معتبرا أن ما يقوم به الجمهوريون هو مجرد استعراض.

من جانبه، أكد النائب الجمهوري عن ولاية مونتانا "رايان زينكي" على الحاجة إلى وجود حجة مقنعة قبل النظر في توجيه الاتهام، مسلطًا الضوء على عدم وجود أدلة جوهرية مقدمة حتى الآن.