هيكلة الجيش تؤجل توقيع الاتفاق السياسي في السودان

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، حالة من التوتر وسط انتشار كبير لقوات وآليات عسكرية، ووضع كافة الأجهزة الأمنية في حالة استعداد، بما في ذلك قوات الجيش وقوات "الدعم السريع"، وذلك بينما تأجلت مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات.

وقال تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان في بيان إن المناقشات بشأن إعادة هيكلة الجيش أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد، مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه في الأول من أبريل نيسان الجاري قبل تحديد موعد جديد له الخميس. ولم يذكر البيان الموعد الجديد لتوقيع الاتفاق.

وظهرت خلافات في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري أبرم في ديسمبر كانون الأول لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.