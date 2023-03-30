وزير الخارجية اليمني لـ"إرم نيوز": لا نعول على الأقوال الإيرانية وإنما الأفعال

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن بلاده لا تعول على الأقوال الإيرانية وإنما الأفعال.

جاء ذلك في تصريح لـ"إرم نيوز" بشأن رؤيته لتأثير الموقف الإيراني على الشأن اليمني بعد استئناف العلاقات مع السعودية، حيث قال بن مبارك إن "الحكومة الشرعية دأبت على الترحيب و التعاطي بايجابية، مع كافة الجهود الاقليمية والدولية الداعية إلى الحوار وبما يفضي إلى تحقيق الامن والاستقرار الذي تتطلع له كافة شعوب المنطقة".

وأضاف: "إلا أن تجاربنا المريرة من جراء التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، وما نتج عنه من مآسي وأزمات مازالت تعصف بالمشهد اليمني حتى اليوم، يجعلنا لا نعول على الأقوال الإيرانية وإنما الأفعال، وهو مالم نلمسه حتى الآن، بل ازداد مستوى تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية خصوصا في محافظات مأرب وتعز وشبوة، نتيجة الدعم الإيراني المشبوه".