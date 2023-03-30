وزير الخارجية اليمني لـ"إرم نيوز": لا نعول على الأقوال الإيرانية وإنما الأفعال
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن بلاده لا تعول على الأقوال الإيرانية وإنما الأفعال.
جاء ذلك في تصريح لـ"إرم نيوز" بشأن رؤيته لتأثير الموقف الإيراني على الشأن اليمني بعد استئناف العلاقات مع السعودية، حيث قال بن مبارك إن "الحكومة الشرعية دأبت على الترحيب و التعاطي بايجابية، مع كافة الجهود الاقليمية والدولية الداعية إلى الحوار وبما يفضي إلى تحقيق الامن والاستقرار الذي تتطلع له كافة شعوب المنطقة".
وأضاف: "إلا أن تجاربنا المريرة من جراء التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، وما نتج عنه من مآسي وأزمات مازالت تعصف بالمشهد اليمني حتى اليوم، يجعلنا لا نعول على الأقوال الإيرانية وإنما الأفعال، وهو مالم نلمسه حتى الآن، بل ازداد مستوى تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية خصوصا في محافظات مأرب وتعز وشبوة، نتيجة الدعم الإيراني المشبوه".
وعن استعداد الحوثيين للتسوية يقول بن مبارك إن "المليشيات الحوثية الإرهابية لطالما كانت تقتات على استمرار الحروب، لأنها توفر لها بيئة مناسبة لنهب الشعب اليمني و ممارسة جرائمها وزرع أفكارها المتطرفة وابتزاز المجتمع الدولي، لذا وبرغم كل التنازلات المؤلمة التي قدمتها الحكومة الشرعية، خلال جولات التفاوض المختلفة، ظلت هذه المليشيا تتملص وتضع الشروط تلو الأخرى، لأنها ابعد ما تكون عن الشراكة ومتطلبات السلام العادل والشامل، القائم على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية".
وبشأن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة اعتبر وزير الخارجية اليمني أن "ملف الأسرى، ملف إنساني بحت، ولطالما أكدت الحكومة الشرعية على ضرورة عدم تسييسه، وأنها مع إطلاق كافة الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل، من واقع مسؤوليتها لكافة أبناء الشعب، لكن المليشيات الحوثية الإرهابية كان لها دوما رأي آخر، فهي تساوم و تتلكأ وتمارس ابتزازها حتى في الملفات الانسانية، وهذا هو السبب الوحيد لتجزئة هذا الملف الإنساني".